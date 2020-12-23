شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة طريق نصر الله العشي في مركز الزينية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، تنفيذ اعمال توسيع للطرق ورفع الاشغالات على طريق نصرالله العشى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الصعايدة وقرية العشى، فضلا عن قص الاشجار.

جاء ذلك بحضور كل من اشرف سعيد خليل، رئيس قرية الصعايدة، ومكى عمر، رئيس قرية العشى، وتعاون المواطنين وحضور عمدة قرية الصعايده أحمد عفيفي وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على الطرق ومتابعه أعمال الرصف والتمهيد وفقا للخطة الإستثمارية.