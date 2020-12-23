شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: 300 إصابة بـ«كورونا» بين الطلاب.. والوضع في المدارس جيد جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم مناقشة أي أمر خاص بالمدارس في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مضيفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قرر رفع الغياب حتى امتحانات الدور الأول.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة «صدى البلد»، أن جميع المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك 300 حالة مصابة بفيروس «كورونا» بين طلاب المدارس من أصل 23 مليون تلميذ، والوضع في المدارس جيد جدًا.

وكشف أن مجلس الوزراء قرر منع جميع أشكال الاحتفال برأس السنة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد: «لا حدائق ولا احتفالات ولا تجمعات بمديريات الشباب والرياضة بسبب كورونا».

ولفت إلى أنه خلال اجتماع لجنة الأزمة الأسبوع القادم، سيتم مناقشة قرار فرض الغرامات فورًا على من يسير بدون كمامة أو من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك لتحقيق الانضباط.