شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الموسم الأول لبرنامج «مدرسة وشهيد» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الموسم الأول لفعاليات برنامج «مدرسة وشهيد» الذي أطلقته المديرية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، بتوجيهات ودعم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أقيم ختام الموسم من مدرسة الشهيد أحمد شحاتة عبدالمقصود سلامة الرسمية المتميزة للغات بالريسة.. بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وفريق العلاقات العامة منفذ البرنامج وادارة المدرسة والطلاب .

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على دعم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للبرنامج تكريما للشهداء ودعما للعملية التعليمية بالمحافظة.. مشيرا إلى جهد ادارة العلاقات العامة في تنفيذ البرنامج بعدد من المدارس تكريما لكل الشهداء .

وأعلن أن معظم مدارس ومنشآت وشوارع محافظة شمال سيناء سميت بأسماء الشهداء تكريما وتخليدا لهم ودورهم في حماية الوطن والدفاع عنه وبذل دمائهم رخيصة في سبيل الوطن .

وأضاف أن الهدف من البرنامج هو بث روح الولاء والإنتماء للوطن وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب بتعليم شمال سيناء، وتوضيح الدور الذي تقوم به القوات المسلحة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى وما يقدمونه من تضحيات بشكل عام، ومعرفة تلاميذ المدرسة من هو الشهيد الذي سميت المدرسة بإسمه بشكل خاص وتقدير الدولة لتكاتف المجتمع المدنى مع القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل سلامة المجتمع المدنى وأمن البلاد وتعاون الشعب معهم واتجاه الدولة نحو تخليد أسماء الشهداء بوضع أسمائهم على المدارس والشوارع والميادين تقديرا وتخليدا لهم .