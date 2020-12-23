شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد يحذر المصريين: فيروس «كورونا» مستمر حتى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» التي أعلنت بريطانيا عن ظهورها مؤخرًا، أكثر انتشارا ولكن لا يوجد ما يدل على أنها تسبب مضاعفات أكبر.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن التطعيمات أو اللقاحات الموجودة سواء التقليدية أو الحديثة قادرة على تغطية التحور الجديد لـ«كورونا» بشكل مؤكد، ولذا فإن السلالة الجديدة لا تحتاج للقاح جديد.

وأوضح أنه لا يوجد أعراض خطيرة جراء التطعيم بلقاحات «كورونا»، متسائلا: «كيف نخاف من لقاح كورونا الصيني وقد طعمت به جيشها ومليون شخص من شعبها؟».

وأردف: اللقاحات التقليدية مثل تلك التي أنتجتها الصين وروسيا لا خوف منها، وعلى دول العالم تطعيم شعوبها لحمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي.

وأكد شيحة أن التخوف يكون من اللقاحات الجديدة أو التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة مثل فايزر وموديرنا الأمريكيين.

واستطرد: «دول عظمى طعمت شعوبها بلقاحات كورونا وكذلك كبار مسؤوليها»، مشيرا إلى وجوب الحذر من «كورونا» حتى يحصل الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على اللقاح، لأن حينها نسب الوفيات سوف تنخفض وهذا لن يحدث قبل حلول الصيف المقبل.

وعبر شيحة عن استيائه من حالة الإهمال التي حلت بالمواطنين المصريين من الجائحة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.