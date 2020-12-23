جودى محمود تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فازت الطالبة جودى محمود محمد وجيه، الطالبة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الحي العاشر الرسمية لغات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية جمباز، تحت سن ٨ سنوات للعام ٢٠٢٠، وقدمت الدكتورة نجوى عبدالمعطى، مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، التهنئة للتلميذة الفائزة وتوجيه التربية الرياضية. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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