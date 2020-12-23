شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل17 سفينة صادر ووارد آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8930 طنا تشمل 1000 طن يوريا و6610 أطنان رمل و1320 طن نترات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41156 طنا تضم 20675 طن ذرة و15240 طن قمح و2741 طن سكر و2500 طن خردة، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بصل وريحان وفول سودانى وذرة وسمسم وزيتون وليمون ) وفواكة (برتقال ومانجو وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والمغرب وألمانيا وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا والهند وسنغافورة وإنجلترا وباكستان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2485 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174977 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 60261 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2672 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة.