الصحة: قادرون على تصنيع لقاحات كورونا.. ومصر ستصبح مركزا إفريقيا للتوزيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مصر قادرة علي تصنيع لقاحات كورونا محليا وتوفيرة لكل المواطنين.
وتابعت وزيرة الصحة في تصريح لـ"الخليج 365" علي هامش:" المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة حول مستجدات كورونا هناك تعاون مع شركات صينية سواء سينوفاك أو سينوفارم لتوفير تكنولوجيا اللقاحا للبدء في التصنيع مع فاكسيرا وتابعت:"لدينا خطوط انتاج مستعدة للتصنيع ومصر لديها خبرات كبيرة فى تصنيع اللقاحات منذ عام 1939.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان: مصر ستكون مركزا إفريقيا لتصنيع اللقاحات وتصديرها لإفريقيا وأضافت مصر فى الموجة الثانية وتابعت: "حاليا تعقادنا علي لقاح سينوفارم ولا نستبعد التعاقد علي لقاح كورونا الخاص بمودرنا وفايزر وقالت: القاحات تم ترخيصها والسماح بها للطوارئ ونحتاج سنوات للتأكد من فاعلية اللقاح وسلامتة بنسبة 100%.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان العالم هذا الأسبوع سجل ارتفاعات قياسية فى عدد الإصابات الخاصة بكورونا.
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