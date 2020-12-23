شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا أوقاف مصر والسودان يزوران الكنيسة المعلقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وزيرا الأوقاف المصرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته وزير الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، مساء اليوم الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكان فى استقبالهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وقد أهداهما أيقونة للعائلة المقدسة.

وزار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم على محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، والسفير محمد إلياس محمد السفير السودانى بالقاهرة، أمس الثلاثاء قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد، مؤكدين جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء؛ وقد أهدى قداسته الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة.



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