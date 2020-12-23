شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: اللقاح يساهم فى تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح الجديد يسهم في تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بكورونا لو لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاح يُقلل من وطأة الأعراض في الحالات المزمنة، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات لدعم القطاع السياحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظمة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الوضع الوبائي سيتحسن حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووارد أيضا أن يتطور الوضع، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تضاعفت خلال أسبوعين بواقع 911 حالة اليوم.

وتابع أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات حول الوضع الوبائي غير الجهات الرسمية للدولة، منظمة الصحة العالمية، بسبب أن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول، لافتا إلى أن إجراءات فيما يتعلق بالمدارس والجامعات خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشددا على أن الوضع في المدارس جيد جدا.

وعن مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قال إن لجنة الأزمات لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، موضحا أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل وهي التي ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة الطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا، معقبا : "كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث، لا سيما أننا نواجه حاليا سلالة ثانية لكورونا".