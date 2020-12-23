شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية منع الوصول إلى السيناريو الأسود الذي شهدناه في الموجة الاولى .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مرحلة كورونا وتعتبر نسبة كبيرة".

وتابع :"إذا استمر الوضع على هذا المنوال سوف نواجه موقفا صعبا والحكومة ووزارة الصحة تقوم بما فى وسعها، وعلى المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية نفسه لمواجهة السيناريو الأسود الذي واجهناه في ذروة الموجة الأولي" .