شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة 513 شماس وتدشين مذبحين ومعموديتين لـ 6 كنائس بطما خلال صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيبارشية طما نشطًا رعويًّا مكثفًّا خلال النصف الثانى من صوم الميلاد، شمل تدشين مذبحين بكنيسة ومعموديتين بكنيسة أخرى إلى جانب رسامة 508 شماس فى رتبة "إبصالتس" وخمسة آخرين فى "ابيدياكون" لست كنائس من كنائس الإيبارشية.
وصلى الأنبا إسحق أسقف طما، يوم الثلاثاء الخامس عشرمن الشهر الجارى، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بنجع قداس، قرية أم دومة، طما، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 33 شماسًا فى رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بثلاث من كنائس القرى.
كما منح نيافته ثلاثة آخرين رتبة ابيدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وواحد فى نفس الرتبة على كنيسة القديس الأنبا شنودة بنجع الصاوى.
وفى يوم الجمعة الماضى رسم اثنين فى رتبة ابيدياكون وأربعمائة فى رتبة إبصالتس وذلك خلال القداس الإلهى الذى أقيم بدير القمص يسي ميخائيل بطما، وفى عيد القديس الأنبا هدرا السائح الذي احتفلت به الكنيسة يوم الإثنين الماضي دشن نيافته مذبحين جديدين بكنيسة الشهيد أبي سيفين بتل الزوكي التابعة للإيبارشية، حيث تم تدشين المذبح الأول على اسم السيدة العذراء بالكنيسة التي تحمل اسمها بالكنيسة ذاتها ومذبح آخر على اسم القديس الأنبا هدرا السائح. شمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.
تلا التدشين صلوات القداس الإلهى التى تضمنت رسامة 40 شماسًا فى رتبة إبصالتس.
وشهد يوم أمس الثلاثاء تدشين معموديتين إحداهما للكبار والأخرى للأطفال وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة. شمل التدشين أيضًا أيقونات المعمودية وبعض أواني الخدمة، وخلال القداس الإلهي الذي تلا التدشين، رسامة ٣٥ شماسًا في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما عمد نيافته أربعة أطفال من أبناء الكنيسة في المعمودية الجديدة عقب تدشينها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسامة 513 شماس وتدشين مذبحين ومعموديتين لـ 6 كنائس بطما خلال صوم الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.