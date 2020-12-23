رسامة 513 شماس وتدشين مذبحين ومعموديتين لـ 6 كنائس بطما خلال صوم الميلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيبارشية طما نشطًا رعويًّا مكثفًّا خلال النصف الثانى من صوم الميلاد، شمل تدشين مذبحين بكنيسة ومعموديتين بكنيسة أخرى إلى جانب رسامة 508 شماس فى رتبة "إبصالتس" وخمسة آخرين فى "ابيدياكون" لست كنائس من كنائس الإيبارشية.

وصلى الأنبا إسحق أسقف طما، يوم الثلاثاء الخامس عشرمن الشهر الجارى، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بنجع قداس، قرية أم دومة، طما، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 33 شماسًا فى رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بثلاث من كنائس القرى.

كما منح نيافته ثلاثة آخرين رتبة ابيدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وواحد فى نفس الرتبة على كنيسة القديس الأنبا شنودة بنجع الصاوى.