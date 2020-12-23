شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 5 آلاف جهاز تنفس صناعى بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الأفضل لمريض كورونا الذى لا يعانى من أمراض مزمنة وليس فى مرحلة عمرية كبيرة ولا يعانى من أعراض شديدة أن يظل فى المنزل، أما إذا حصل تطور ولديه أعراض مزمنة الأفضل يتم عزله فى المستشفى.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن إجمالى عدد الأسرّة فى المستشفيات الجامعية يزيد عن 37 ألفا، وما خصصوا للعزل فى حدود 6 آلاف سرير، موضحا أن نسبة الإشغال فى الأسرة العادية ليست مرتفعة ونخشى مع زيادة الحالات يكون هناك احتياج فى عدد الأسرة.

وأوضح أن فى المستشفيات الجامعية أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعى مخصص ألفين جهاز لحالات كورونا، ونسبة الإشغال طبيعية، مردفا: "نقل المريض لجهاز تنفس صناعى إلا إذا اضطررنا لذلك".