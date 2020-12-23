شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الوطنى للصحة وجودة الرعاية ببريطانيا يوصي بعلاج جديد للبالغين المصابين بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية ببريطانيا بعلاج جديد للبالغين الذين يعانون من السمنة وأعراض ما قبل ظهور مرض السكرى، على أن يكون استخدامه مصاحبًا للحمية الغذائية والتمارين الرياضية.

الليراجلوتيد متوفر في التأمين الصحي البريطاني للبالغين من الحالات التي يكون فيها معدل كتلة الجسم علي الأقل يساوي 35 كلجم/ متر مربع، مع احتمالية عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطورة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون فى الدم.

يوصف الليراجلوتايد تحت إشراف طبي في مصر للبالغين من الحالات التي يكون فيها معدل كتلة الجسم علي الأقل يساوي 30 كلجم/ متر مربع، و27كلجم/ متر مربع مع احتمالية عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطورة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون فى الدم أو مع من يعانون من هذه الأمراض.

وهو مناسب في حالات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من فقدان الوزن من خلال نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والذين يعانون من مشاكل صحية بسبب أوزانهم، لكنها ليست مناسبة لمن يريدون فقدان بضعة كيلوجرامات فقط لأسباب تجميلية.

ميندرت بويسن، نائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز تقييم تكنولوجيا الصحة قال إن هناك حاجة حقيقية للمزيد من خيارات العلاج للبالغين الذين يعانون من السمنة وأعراض ما قبل ظهور مرض السكرى، والذى يؤدى إلى ارتفاع خطر التعرض للعواقب السلبية للسمنة، ومثل مرض السكرى من النوع الثانى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف أن نتائج الدراسات الطبية التى أُجريت على استخدام الليراجلوتايد لخسارة الوزن، أثبتت نتائج ملحوظة بجانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومع زيادة النشاط البدني، وعقار ليراجلوتيد قد يساعد أيضا علي تأخر ظهور النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وهنا يكمن الفائدة الرئيسية للعلاج.