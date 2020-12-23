شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف معايير تحديد معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن معايير تحديدمعدل انتشار العدوى بفيروس كورونا والتى تضمن التواجد في الأماكن المغلقة ومدة الاختلاط وعدم التباعد البدنى والانشطة التى تتطلب تدخل مثل المحادثة بصوت مرتفع .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الزولة توفي حزم من الأدوية التى تتعلق بالحالات الحرجة وشديدة الخطورة .

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.