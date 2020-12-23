شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السودانى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، والدكتور عبد الرحيم على محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجال الدعوى والتعليمي.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور الضوينى بالوزير السودانى والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر يولى اهتماما كبيرا بالطلاب السودانيين، وذلك من خلال تخصيص منحٍ دراسية فى كافة المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى والسودانى تجمعهما علاقات وطيدة تنطلق من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

وأعرب وزير الأوقاف السودانى عن شكره و تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لدعمه الدائم لأبناء السودان، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من المنهج الأزهري، متمنيًا تضافر الجهود العلمية مع مؤسسة الأزهر والعمل على إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بالسودان لتكون بوابة لنشر علوم الدين من خلال مناهج الأزهر الوسطية، مؤكدا أن الأزهر صاحب فضلٍ على كل بلاد العالم الإسلامي، باعتباره الصرح الإسلامى الأكبر حول العالم.