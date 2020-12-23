شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأطباء: اللقاح الصينى آمن ومستعدة لتلقى التطعيم به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن وزارة الصحة الجهة المعنية بإجراء دراسة لقاحات الكورونا الحديثة، وأعلنت أن الأولوية للفرق الطبية ( الأطباء والتمريض والصيادلة وغيرهم)، مشيرة إلى أن النقابة رأيها استشاري حيال جميع اللقاحات وأعلنت سابقاً أنه آمن ومتفق عليه لأنه لقاح تقليدى مثل جميع اللقاحات التى تعطى للأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، ويقوم بحث الجهاز المناعى على تكوين أجسام مضادة لهذا الفيروس فهو بالنسبة للنقابة آمن ومتناول، قائلة: وانا شخصياً سأتلقي هذا اللقاح.

وأضافت الشافعى فى بيان: "عدد شهداء الأطباء يقترب من 250 شهيدأ من الأطباء البشريين بالإضافة إلى 10 آلاف إصابة فى الفريق الطبى، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة للإصابات فى تقرير وزارة الصحة أقل من عدد الإصابات الحقيقية ولذا يجب على المجتمع كله العودة للإجراءات الاحترازية فهى العمود الأساسى للوقاية من الاصابة بالفيروس حتى مع وجود اللقاح

وأشارت إلى أن بداية الجائحة كانت فئة الأطفال هى أقل الفئات إصابة به ولكن تحور حوالى 17 مرة، لذا بدأنا نلاحظ اصابات الأطفال ولكن للإطمئنان مازالت هى الفئة الأقل إصابة ولا توجد وفيات أطفال بسبب الكورونا حتى الآن، وتابعت: يجب الاحتياط من ارتفاع درجات الحرارة ونزلات البرد للأطفال وعلي الأمهات سرعة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة تلك الأعراض ( وعمل التحاليل اللازمة ففى حالات الوباء يجب الاهتمام واعتبار أى دور برد للطفل هو ( كورونا ) حتى يظهر غير ذلك عن طريق الكشف الطبى والتحاليل.