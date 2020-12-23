دعم الصحة والقضاء على فيروس سي.. المتحدة للخدمات الإعلامية تبرز إنجازات مصر × مارس 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز خلالها إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضى مقطع فيديو توضح فيه ما تم إنجازه خلال هذا الشهر، مستندة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت فيديو إنجازات مصر خلال شهر مارس عام 2020 عدد من الإنجازات وهى :
1. إنشاء مشروعين صرف صحى بمحافظة الغربية2. إنشاء 17 محطة معالجة صرف صحى بمحافظة قنا3. المرحلة الأولى من تطوير مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية 4. المرحلة الأولى من إنشاء منظومة الحيازة الزراعية 5. توريد 1358 جهاز تابلت للمدارس 6. إحلال وتجديد مساكن المغتربين بالنوبة 7. إنشاء وتطوير 35 مدرسة مختلف المراحل التعليمية بمحافظة مطروح 8. إنشاء وتطوير 23 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة السويس 9. إنشاء وتطوير 309 مدارس بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة أسيوط 10. إنشاء صومعتى بعرب العليقات وبنها بمحافظة القليوبية 11. إنشاء مراكز الخدمات التموينية بمحافظة قنا 12. إنشاء محطة محولات شرق سوهاج 13. ترميم هرم زوسر المدرج بسقارة 14. إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية 15. تطوير محطة سكك حديد القاهرة رمسيس 16. مبادرة الصحة النفسية وعلاج الإدمان 17. دعم الألبان والأدوية المستوردة 18. برنامج تنظيم الأسرة 19. مبادرة الشراء الموحد للأدوية
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