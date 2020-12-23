دعم الصحة والقضاء على فيروس سي.. المتحدة للخدمات الإعلامية تبرز إنجازات مصر × مارس 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز خلالها إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضى مقطع فيديو توضح فيه ما تم إنجازه خلال هذا الشهر، مستندة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت فيديو إنجازات مصر خلال شهر مارس عام 2020 عدد من الإنجازات وهى :