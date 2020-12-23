شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور شوارع العمرانية كبديل مرورى لشارع الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة الجيزة أعمال رصف وتوسعة الشوارع البديلة لشارع الهرم، لاستخدامها كمحاور بديلة للشارع بالتزامن مع غلقه لتنفيذ محطات مترو المرحلة الأولى للخط الرابع، حيث تنفذ أعمال تطوير شارع المحولات اتجاه العروبة كما تم رفع مخلفات نواتج إزالة التعديات، وفرد طبقة الدقشوم تمهيدا للرصف.

وفى السياق تنفذ المحافظة أعمال توسعة وتطوير بشارع ترعة الزمر حيث تمت فرد طبقة الدقشوم بالجزء من شارع حامد عبدالعظيم حتى مبنى الضرائب تمهيدا للرصف بحي العمرانية، كما تم الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع الجمال من شارع بسام الشريف وحتي شارع عمر بن الخطاب ، كذلك فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع نشأت من شارع الهرم وحتي شارع النادي الرياضي، وشارع سلامة الراضي من شارع الهرم ، وتم بدء التخطيط المرورى بشارع كفر طهرمس من شارع الهرم .

وفى السياق قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إنه جارى تنفيذ أعمال تطوير العديد من المحاور لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مضيفا أنه تم البدء فى وضع الطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس شبرامنت بطول 970 متر تقريبا بنطاق مركز أبو النمرس كما تم استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550م والذى يربط بين طريق مدرسة القصر الابتدائية وحتى مسجد السلام بالإضافة إلى رصف طريق بئر نصر بطول 600م والانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسى بطول 500م بنطاق مركز الواحات البحرية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء فى أعمال رصف شارع الفرن الآلى بدهشور بمركز ومدينة البدرشين استجابة لمطالب المواطنين لما له من أهمية مرورية مشيراً انه تمت أعمال استكمال الطبقة الرابطة بطريق البر الشرقى لجسر ترعة المريوطية بدءاً من الطريق الدائرى حتى شارع الهرم بطول 3 كم وعرض 20 متر.