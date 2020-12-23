شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على الملصق الإلكترونى عبر الإنترنت وأنت فى بيتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرح فيديو طريقة حصول المواطنين على الملصق الإلكترونى عبر الإنترنت، حيث يتبقى أسبوع واحد، على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكترونى للسيارات، حيث يتم بعدها سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور "بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى فى 31 ديسمبر الجارى.