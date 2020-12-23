شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تجدد نصائحها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى مكان العمل، وشددت على أخذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، انه يجب اثناء التواجد فى العمل، الحرص على تنظيف الايدى باستمرار بالماء والصابون أو استخدام المطهر الكحولى، كما لابد من التباعد الجسدى بمسافة لاتقل عن متر بين الزملاء فى العمل، مع الالتزام بارتداء الكمامة.



نصايح من وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 401 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".