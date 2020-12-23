شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه تم عمل منظومة تسجيل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك نوعين من المواطنين لهم الأولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد، هما المرضى الأكثر عرضة للوباء، والأكثر تأثرا بالمضاعفات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توقيع عقد توريد لقاح كورونا من يوم 4 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه يوجد تعاون مع الاتحادات العالمية لتوفير اللقاحات.

وكشفت الوزيرة عن الفئات التى ستكون أولى بالتطعيم، وهم العاملين بمستشفيات العزل والصدر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن. وأضافت أن كل شحنة من اللقاحات التى يتم توريدها لمصر تأخذ أسبوعين فى التحليل، ويجرى عليها 4 تحاليل هامة، للتأكد من الفاعلية، واللقاح عبارة عن جرعتين بين كل جرعة 21 يوما.