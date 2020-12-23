شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف عن مسارات تطعيم لقاح كورونا بالمستشفيات للفئات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الخط الساخن الخاص بكورونا سيتم فيه تخصيص 50 مقعدا لتقديم الاستفسارات المتعلقة بلقاح كورونا.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن مسار عمليات التطعيم للفئات الأولي بالتطعيمات، مؤكدة أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستكون مطبق بها كل إجراءات الوقاية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (1)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (2)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (3)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (4)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (5)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (6)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (7)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (8)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (9)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (10)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (12)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (13)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (14)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (15)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (16)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (17)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (18)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (19)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (20)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (21)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (22)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (23)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (24)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (25)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (26)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (27)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (28)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (29)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (30)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (31)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (32)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (33)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (34)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (35)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (36)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (37)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (38)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (39)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (40)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (41)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (42)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (43)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (44)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (45)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (46)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (47)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (48)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (49)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (50)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (51)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (52)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (53)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (54)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (55)



مؤتمر بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (56)











