شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن تغيُّر كورونا 140 ألف مرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الأسبوع الـ51 هو الأعلى فى معدل الإصابات بفيروس كورونا فى العالم، مؤكدة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية أعلى المحافظات، من حيث نسبة الإصابة بالفيروس، موضحة أن فيروس كورونا تغير 140 ألف مرة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، اليوم، مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التى تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.