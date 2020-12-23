شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ احتفالات عيد الميلاد المجيد فى الكنائس المصرية خلال الأيام المقبلة، ويقدم ”الخليج 365” إنفوجراف بخريطة الاحتفالات التى تبدأ الخميس المقبل مساء 24 ديسمبر بالكنائس التى تتبع التقويم الغربى، حتى 7 يناير للكنائس التى تتبع التقويم القبطى.

خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد - الأقباط الكاثوليك: يترأس القداس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.

الأقباط الكاثوليك - الروم الكاثوليك: قداسان لعيد الميلاد المجيد أحدهما صباح ومساء الخميس.

الروم الكاثوليك - الأرمن الكاثوليك: يترأس القداس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا رئيس الطائفة مساء الخميس بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع.

الأرمن الكاثوليك - الكنيسة الأسقفية: يترأس القداس المطران منير حنا بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

الكنيسة الأسقفية - الروم الأرثوذكس: يترأس القداس البابا ثيودروس الثانى بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا الجمعة 25 ديسمبر بكنيسة القديس نيقولاوس.

الروم الأرثوذكس - الكنيسة الإنجيلية: يترأس القداس الدكتور أندرية زكى بكنيسة قصر الدوبارة 5 يناير.

الكنيسة الإنجيلية - الكنيسة الأرثوذكسية: يترأس القداس البابا تواضروس 6 يناير. لم يتحدد مقر الاحتفال بكاتدرائية العباسية أم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الكنيسة الأرثوذكسية

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