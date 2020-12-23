8 خطوات.. كيف يحصل المواطن على تطعيم لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، آلية توزيع لقاح كورونا الصيني في مصر، من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات.

وبحسب الوزيرة، تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز.

وحددت الوزارة عملية حصول المواطن على تطعيم لقاح كورونا في 8 خطوات كالتالي:

1- يقوم المواطن أو المسئول عن التسجيل في الحصول على اللقاح بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور لموقع التطعيم.

2- يتوجه المواطن للتقييم وتلقي جرعات اللقاح في الموعد والمكان المحدد له

3- يتم مناظرة المواطن وقياس درجة الحرارة عند مدخل المنشآة

4- التوجه إلى مكتب التسجيل الإلكتروني لمراجعة البيانات والتحقق من المستندات المطلوبة واستلام الموافقة المستنيرة

5- شرح مضمون الموافقة المستنيرة واستكمال البيانات الأساسية بالكارت

6- التوجه إلى عيادة التطعيم الخاص بالجرعة الأولى لتلقى الجرعة الأولى

7- التوجه مباشرة إلى نفس المكان في الموعد المحدد للجرعة الثانية واتباع نفس الخطوات السابقة

8- في حالة ظهور أي أعراض بسيطة أو متوسطة تحتاج إلى استشارة طبية، يجب التوجه مباشرة إلى عيادة ما بعد التطعيم

وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على أن التطعيم يتوفر بشكل اختياري ومجاني للفئات المستحقة، وسيخصص مسار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وأي تقارير طبية خاصة بالأمراض المزمنة لغير العاملين بالقطاع الصحي، وستقوم الممرضة بتسجيل تاريخ الجرعة بالكارت والإمضاء وتحديد موعد الجرعة الثانية وتسجيلها على الكارت، مع ضرورة توافر الرقم القومي وأصل الكارت أثناء الجرعة الثانية كما يتم ختم الكارت بعد الانتهاء من التطعيم.