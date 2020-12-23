تجديد حبس 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
جدد قاضي المعارضات، حبس 8 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب.
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب.
وعثر بداخلها على حفرة بقطر 20 مترًا، وعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.
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