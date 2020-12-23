شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية بني سويف: إلغاء قداس رأس السنة الميلادية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس إلغاء قداس رأس السنة الميلادية على أن تكون الصلوات يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر ليلة راس السنة قاصرة على تسبحة كيهك فقط من الساعة السادسة مساء وحتي الساعة التاسعة مساء والقداس الإلهي صباح يوم الجمعة على أن تراعي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات

وحسب بيان لايبارشية بنى سويف، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها ايبارشية بني سويف ودعم جهود الدولة لمجابهة وباء كورونا وحفاظا على سلامة الجميع وخاصة مع الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات طبقا للبيان اليومي الصادر عن وزارة الصحة المصرية.