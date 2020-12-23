شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميد «هندسة كفر الشيخ» متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقل الفقيد للعلاج بعزل المستشفى الجامعي بكفرالشيخ، حتى توفي صباح الأربعاء.

ونعى كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الفقيد، متمنين له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

والدكتور محمود نعمة الله خريج هندسة المنصورة 1987، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أسيوط 1993، ودرجة الدكتوراه من جامعة شيزوكا اليابانية عام 1999، وكان يشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

