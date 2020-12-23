شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» تطلق حملة «مش هانكمل غير بيك» لدعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة لدعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وجاءت الحملة بإسم بطاقة رقم عشرة وهي بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة وتمنحهم مزيد من الامتيازات وذلك طبقًا لقانون رقم 10 بها، وتأتي الحملة تحت شعار «مش هانكمل غير بيك» والذى يؤكد على مدى أهمية مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتفاعل مع أفراده.

وقالت فاطمة محمد، إحدى الطالبات المشاركات في الحملة إن الحملة تسعى إلى دمج أصحاب الهمم السمعية، البصرية، والحركية في المجتمع المصرى من جميع النواحى وخاصة النواحي العلمية والمهنية.

وأضافت فاطمة، أن الحملة تهدف إلى تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى سوق العمل وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية المناسبة لهم والتي تساعدهم على تنمية مهاراتهم ومن ثم إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، والتركيز على المهارات المتوفرة لديهم والعمل على تنميتها بطرق مختلفة ومنها دمجهم في الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية.

وأوضحت فاطمة أن الحملة تحاول أن تُحسن صورة ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع وأن تجعل المجتمع ينظر إليهم بصورة تكاد تكون مقبولة اجتماعيًا، وكذلك تسعى الحملة إلى المناداة بتحسين الخدمات المقدمة إليهم في المجتمع وتحقيق المساواة بينهم وبين باقي أفراد المجتمع من خلال الحصول على الخدمات بشكل متساوٍ.

وتنطلق الحملة من رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى دعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع من كافة الخدمات والأنشطة والتعليم بشكل يكاد يكون متساويًا مع الآخرين دون تمييز، وإزالة كل الصعاب التي تمنعهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.