شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية نجع سعيد بدشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بقرية نجع سعيد، بمركز دشنا لمتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة وعدد من القيادات التنفيذية .

وتفقد المحافظ الجناح الجديد الذي يجري إنشاؤه بمدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية بهدف خفض كثافة التلاميذ بالفصول ومن ثم زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسى كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي الخاصة بالقرية بتكلفة ٤٥ مليون جنيه موجها بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وأكد المحافظ في بيان، الأربعاء، أن المبادرة تُنفذ عدة مشروعات متنوعة بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.