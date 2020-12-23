شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 متر أتربة في حملة نظافة بأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرّح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت بأنه تم تقليم الأشجار بشارع المستشفى المركزي وتمهيد ورفع 300 م٣ أتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مبانٍ بطول 1000م بطريق نجع دنقل وشارع السجل المدني وذلك بأرمنت الوابورات. كما قامت حملة المرافق استهدف اليوم ميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد. وأضاف في بيان، الأربعاء، أنه تم رفع كافة الاشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبمدينة أرمنت الحيط تم تمهيد ورفع المخلفات بشارع المعهد الديني وشارع المطحن القديم ونجع الخطبه وشارع مدرسة الاعدادية بنات وشارع مدرسة الفرقان ومنطقة الصاوى ومدخل السوق وشارع الآثار ومنطقة أبوغلاب. وتمت الحملة تحت إشراف مدير مرافق مركز ومدينة ارمنت ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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