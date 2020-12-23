شكرا لقرائتكم خبر عن عزة مصطفى: من الصعب السيطرة على الجمهور المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن التحولات المجتمعية صعبة جدًا في الوقت الحالي، مضيفة: «أشفق عليهم منها وسوف نتحدث عن تأثير هذا على الدراما وعلى المجتمع، وإحنا أمام جمهور من الصعب السيطرة علية من حيث وسائل العرض، وهناك تحولات كثيرة في المجتمع، وأنا مع فكرة الدراما تعرض ولا تفرض على أحد، وأتصور أن الدراما تعوض الجزء الناقص في المجتمع، ونحاول أن نصل إلى صيغة تكون محل اهتمام الجميع».

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عن الدراما المصرية تحت عنوان «الدراما- المجتمع- التأثير» بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوى والنقاد.

وشارك في الندوة السيناريست مدحت العدل والفنان ايهاب فهمي ونشأت الديهي عضو المجلس الاعلي للاعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس وعزة مصطفي رئيس لجنة الدراما في المجلس الاعلي للاعلام والمنتجة مها سليم والكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال واحمد محمود ابو زيد والفنانة وفاء عامر ومحمد الغيطي والمخرج احمد صالح وسامح عبدالعزيز.