شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة فتح شارع المدرسة الثانوية القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة رفع الإشغالات وفتح الشارع المغلق الواقع بين المدرسة الثانوية القديمة للبنات والمساكن المجاورة لها، والمتعدي عليها من أصحاب المحال وغيرهم.

وأشاد المحافظ خلال الجولة، مساء الأربعاء، بأعمال الحملة، وبما قام به اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من أعمال لفتح الشارع المغلق وإزالة التعديات، وشدد على رفع كافة الإشغالاتوفتح الطريق للمارة وتمهيده.