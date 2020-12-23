شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر تعد مركزا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه جاري العمل لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفارم» في مصر خلال الشهور القادمة، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. وقالت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مصر تعد مركزا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط، داعية الشركات الراغبة للمشاركة والاستثمار في تلك الخطوة، مؤكدة أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: مصر تعد مركزا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.