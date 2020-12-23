شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل بشكل عشوائي ومخالف.. البيئة تطالب بنقل مقلب قمامة القصير إلى موقع جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر بسرعة نقل مقلب القمامة العشوائي الخاص بمدينة القصير من موقعه الحالي وذلك بعيدا عن المدينة في موقع جديد وضرورة مخاطبة وزارة التنمية المحلية لضم المقلب الجديد لمنظومة التخلص من المخلفات واتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها.

وكشفت المعاينة التي اجراها مسؤولو وزارة البيئة لمقلب القمامة العمومي بمدينة القصير انه غير خاضع لمنظومة التخلص من المخلفات وغير حاصل على تصريح من وزارة البيئة ويعمل بشكل عشوائي ومخالف مما تسبب في حدوث حرائق الأيام الماضية وظهور السحب السوداء التي غطت سماء مدينة القصير وتعدد شكاوي من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس خاصة الأطفال وكبار السن والمرضي حيث تمت الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحرائق واخمادها بعد اشتعالها لمدة يومين.

وطالب الأهالي أجهزة وزارة البيئة بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها مرة أخرى ومحاسبة المقصرين الذين يشعلون الحرائق في المقلب العمومي للقمامة وبسرعة وضع خطة عاجلة لإغلاق المقلب العمومي للقمامة ونقله بعيدا عن المدينة في الصحراء لمسافة 20 كيلو مترًا، واستخدام طرق بيئية آمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء وحذر الأهالي ان هذه الظاهرة تتكرر وبشكل دائم في المقلب العمومي للقمامة مما يسبب معاناة شديدة للأهالي خاصة الأطفال والمرضي وكبار السن من صعوبة وضيق في التنفس.