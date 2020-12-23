شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن الفئات العمرية الأكثر إصابة بفيروس «كورونا» في مصر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الفئة العمرية فوق سن الـ٥٠ عامًا تمثل ٥٥٪؜ من الإصابات بفيروس «كورونا» في مصر، وانضمت إصابات الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عامًا إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عامًا تمثل نسبة ٢٥٪؜ من الإصابات.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه رغم زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، مضيفة أنه تم تخصيص ١٩ مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس «كورونا» تدريجيًا إلى ١٠١ ثم ١١١ ثم ١٥٠، حتى وصلنا الآن إلى ٣٦٣ مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس «كورونا» وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

وأوضحت الوزيرة أن تلك المستشفيات تضم ٣٥ ألف سرير و٤٥٠٠ سرير رعاية و٢٥٠٠ جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جاري إمداد المستشفيات بـ٢٠٠ جهاز تنفس صناعي آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جاري إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى ٨٠٠ متلقي.