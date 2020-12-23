شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كليات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج إنتخابات إختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كليات جامعة المنوفية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب ريس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب عن فوز الطالب ماجد محمد عبدالعزيز بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، ونائبة محمود محمد موسى.

وفاز الطالب جوزيف عصام بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، ونائبه، هايدي فؤاد يوسف.

وفي كلية التربية، حصلت الطالبة هاجر رجب شعبان على منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، والنائبة آيه مجدي قمر الدولة.

وفاز الطالب أحمد هشام الجزار بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، ونائبه أحمد محمد ضيف.

وفي كلية الحقوق، محمود مصطفى الكلاف، رئيساً لاتحاد طلاب الكلية، ونائبة محمد بشير همام، وفي كلية الزراعة، أحمد الهادي بدر، ونائبة عبدالله حسن عبدالله.

وفي كلية العلوم عمرو مصطفى عبداللطيف، ونائبة ابراهيم أحمد دياب، وفي كلية الحاسبات، محمد أشرف بدر، والنائب ندى هشام مدين، وفي كلية هندسة منوف، محمد مجدي خلاف، والنائب ريم ابراهيم عبدالغني.

وفي كلية الإعلام، فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، الحسين جمال على، والنائب الشيماء أيمن مرزوق.

وفي كلية التربية النوعية أحمد سيف والنائب ميار سامي، وكلية الصيدلة هشام عزت والنائب محمود كرم، والعلوم الطبية أحمد محمد شعلان، والنائب ابتسام اشرف.

وفي كلية التجارة، أحمدجلال فتحي، والنائب طه أحمد طه، وفي كلية هندسة شبين، محمد مرضي والنائب عبدالحميد الدسوقي، وفي كلية الطب، عبدالرحمن الخولي، والنائب ريهام ابراهيم.

وفي كلية الطب البيطري، محمود فتحي الخباز، والنائب داليا أحمد الشوالي، وفي كلية الإقتصاد المنزلي، أحمد محمد أبوعيله، والنائب خلود محمد عبدالحميد.، وفي كلية الطفولة المبكرة، حنان جمال أبومسلم، والنائب رحمه على غنيم.