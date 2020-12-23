شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من النيابة في مصرع 6 مرضى بحريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة الدخيلة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، مساء الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل 6 أشخاص مختنقين في حريق نشب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية.

وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفه أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين، والاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الامن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة العجمي بيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا عبارة عن مصحة للعلاج النفسي والإدمان مكونة من دورين وروف، نسبة الإشغال بها 45 فردًا، وأسفر الحريق عن وفاة 6 حالات واصابة شخص واحد، وتلقى الإسعافات بمكان الواقعة، تم تحرير محضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية