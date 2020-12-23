شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بشراء 500 أسطوانة أكسجين لدعم 5 مستشفيات عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على شراء 500 أسطوانة أكسجين لدعم مستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، وذلك بعد دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل، يأتي هذا في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا على تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملئ تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية في أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات التي تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأربعاء، بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وبحضور مسؤول مصنع المنوفية لتعبئة الاكسجين واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، حيث أكد محافظ المنوفية بأن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا لتقديم كافة أوجة الدعم لتوفير إحتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة التواصل الدائم مع مديرية الصحة لحل أي مشكلة تطرأ في نقص الأكسجين في المستشفيات مع تقديم تقرير يومى مفصل، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى مناشدا أهالى المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى واتباع الاجراءات الاحترازية لتخطى هذة الجائحة بسلام.