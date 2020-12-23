شكرا لقرائتكم خبر عن «زين» يلتقي رؤساء النقابات المهنية بقطاعات «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، برؤساء النقابات المهنية بقطاعات الوطنية للإعلام لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام. وشرح «زين» جميع المشاكل المالية والاداريةالمتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات، ومنها الموقف المالي والإداري والأمور ذات الأولوية للعاملين من علاوات ومكافآت نهاية الخدمة والترقيات والرعاية الطبية. وتفهم الحضور المجهودات التي تبذلها الهيئة بكافة الملفات، وطالبهم «زين» بالاشتراك الفعلي والمساندة في دفع الجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعه لكافه المشكلات. وأكد رؤساء النقابات على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافه المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

كانت هذه تفاصيل خبر «زين» يلتقي رؤساء النقابات المهنية بقطاعات «الوطنية للإعلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.