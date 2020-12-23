شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون تجاري يوضح هدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود محي الدين، أستاذ القانون التجاري، إن القانون رقم 208 لسنة 2020 وضع كي يُنظم من الإطار العام بشأن إعلانات الطرق على الطرق العامة المملوكة للدولة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هناك شركات إعلانات أعلنت على الطريق العام بطرق مختلفة.

وأضاف «محي الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عبدالعزيز، في برنامج «العاصمة والناس»، المذاع على القناة الثالثة بالتليفزيون المصري، أنه انتقلت الحاجة إلى الإعلان على الطرق من السلع والخدمات إلى المعلومات ووسائل إخبارية وأصبحنا نرى ما يُسمى «البنر» الذي يُعطينا معلومات كافية عن الإعلان بخلاف السلعة، مشيرًا إلى أن قانون 208 لسنة 2020 تم وضعه لتنظيم إعلانات الطرق من حيث الأطر الخاصة به وأسس الإعلان نفسه والشروط الواجب توافرها في الإعلان إلى جانب المكان الخاص للإعلان؛ مما يُعطي تنسيقًا حضاريًا للمكان.

وتابع: «خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نرى أن إعلانات الطرق فيها نوع من الفوضى في شكل وطريقة الإعلان، وعدم الدقة والحضارية في وضع الإعلان، موضحا أن قانون تنظيم إعلانات الطرق صدر بهدف لتنظيم كل هذه الأمور الخاصة بإعلان الطرق بشكل خاص.