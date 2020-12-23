شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى عجمان للإعلام الرقمي أكتوبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبحث مدينة عجمان الإعلامية الحرة استضافة الملتقى الثالث للشبكة العربية للتواصل الاجتماعى وذلك خلال فعاليات منتدى الإعلام الرقمي الثاني الذى سيقام خلال الربع الأخير من العام 2021 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة لبحث ترتيبات الملتقى الثالث للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة ودور مدينة عجمان كنقطة اتصال للشبكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الهاشمي عن مقترح لاستضافة المؤتمر الثالث للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة ضمن فعاليات منتدى عجمان الدولي للإعلام الرقمي، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس المجلس التنفيذي.

وناقش الحضور بمشاركة الدكتورة رانيا عبدالرازق رئيس اللجنه العامة للشبكة وعبدالله جوهر المدير المالي والإداري بمدينة عجمان الإعلامية الحرة وفاروق حسين مدير العلاقات العامة بمدينة عجمان، خطة إشراف مدينة عجمان على تسيير أعمال نقطة الإتصال واستضافة المدينة بعض الأنشطة الخاصة بالشبكة خلال عام 2021 بالاتفاق مع المنظمة.

وقال محمود الهاشمي ان منتدى عجمان للإعلام الرقمي يناقش أهم المتطلبات الاستراتيجية المستقبلية وفق أفضل المنهجيات الإعلامية، واستراتيجيات استشراف مستقبل الإعلام والتحديات المستقبلية وكيفية إدارة الاتصال والإعلام الرقمي المؤسسي في ظل تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وأضاف ان الهدف من المنتدى تعزيز استراتيجيات المعرفة والإبتكار والتعرف على أبرز التحديات المستقبلية للإعلام الرقمي والتطبيقات التكنولوجية والمنصات الرقمية الذكية في إطار مواكبة المتغيرات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وكيفية الإستفادة من المتغيرات لتطوير منظومة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي.

وأشار إلى أن تنظيم المنتدى مبني على استراتيجيات التوجه نحو التحول الرقمي والمعرفي وتمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد ومواكبة التنافس والاستفادة من التطور في منظومة الاتصال والاعلام الرقمي والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الإعلامية الحديثة لزيادة الوعي بأهمية الاعلام ودوره في نشر ثقافة التعرف ومتابعة الاحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد ان المنتدي لن يدخر ان جهد أو دعم معنوي ومادي وبشري لانجاح مؤتمر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة وانه سيتم توفير كافة الامكانيات، خاصة لارتباط دور الاعلام بعلاقة قوية مع دور العلاقات العامة.

من جانبه، ثمن الدكتور ناصر القحطاني دور دولة الإمارات العربية داخل المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها عضوا شريكا في المنظمة يعمل على إنجاح المبادرات المختلفة، مؤكداً على ان الأيام القليلة المقبلة سيتم وضع خطة كاملة بالتعاون مع مدينة عجمان لإقامة الملتقى.

وقال إن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت ببذل مجهودات لخروج الشبكة العربية وظهورها على أرض الواقع وان مايتم حاليا بالتعاون مع مدينة عجمان هو ترجمة حقيقية لبدء أعمال الشبكة ووضع عدد من المبادرات والشراكات مع مختلف منظمات العمل بالوطن العربي.

وأضاف أن العلاقات العامة لم تحظى حتى الآن بالاهتمام الكامل من قبل المؤسسات وإغفال الدور الحيوي المنوط بها ولذلك فإن تعزيز تلك الكيانات وتوجيه كافة الطاقات الشبابية لتفعيلها هو أحد الأهداف الرئيسية للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.وأعلن الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تنصيب الاستاذ محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة عضو بمجلس أمناء المنظمة تقديراً لجهوده في دعم اعمال المنظمة.