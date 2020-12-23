- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها للمواطنين بشأن خطورة التدخين مطالبة بضرورة الإقلاع عنه فورا.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "تدخين السجائر والشيشة قد يعرضك للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. امتنع عن التدخين فورًا".
كانت وزارة الصحة طالبت المدخنين بالإقلاع عن التدخين لما له من تأثير كبير في الإصابة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن تأثيراته المضاعفة على المدخنين مقارنة بغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر يعرضهم لهذه الأمراض.. الصحة توجه تحذيرا جديدا للمدخنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.