شكرا لقرائتكم خبر عن شعلان يترأس اجتماع مجلس إدارة وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار، الاجتماع رقم 13 لمجلس إدارة الوحدة، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بحضور الدكتورة غاده شاكر نائب ،رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبدالله الفقي، مدير وحده تعليم الكبار، وعمرو شعلان ،رئيس هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية.

وأكد الدكتور عثمان شعلان على دور الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، ورؤيتها المستقبلية لتطوير مشاركة الكليات في جهود محو الأمية، والسعى لإستمرار جامعة الزقازيق في مصاف الجامعات الرائدة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال القضاء على الأمية بشكل كامل في محافظة الشرقية وكافة محافظات مصر، وذلك عبر التنسيق بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار بالشرقية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبدالله الفقي أنه تم مناقشة جدول الأعمال ومنها التصديق على محضر الإجتماع السابق، تخصيص غرفة بكل كلية خاصة بتعليم الكبار وذلك لمساعده الطلاب في إستلام الملفات، مناقشة نتائج دورة أكتوبر 2020، الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت خلال الدورة، ودراسة استعدادات الوحدة لدورتي يناير وأبريل 2021 .

وأوضح عمرو شعلان رئيس هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية، أن الأمية تُعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم ( هيئة تعليم الكبار) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.