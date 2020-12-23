شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينعي الأعضاء المتوفين جراء الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة وكافة العاملين، بقلوب ملؤها الحزن والأسى من فارقوا الدنيا من الزملاء المحامين بسبب فيروس كورونا.

وقال «عطية»، في بيان له: «نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلحقهم بالأبرار بالفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهم وأسرهم وأحباءهم وزملاءهم وإيانا الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تمنى «عطية» لكافة الزملاء المصابين تمام الشفاء والعافية، وأن يقي الله شعبنا من غائلة الوباء والمرض وأن يحفظهم بحفظه وعنايته ورحمته.

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى الغد، والاستمرار في عمليات التطهير الشاملة التي بدأت منذ صباح اليوم، نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.

وأضاف أمين عام النقابة في بيان له، بأنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة، ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين، وبشأن خطابات العلاج، قال الجمال، إنه من المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.‏