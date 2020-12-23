شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: إنشاء مجموعة تطبيقات إلكترونية لخدمة القطاعات بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف لتكريمهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجهودات الوزارة في مجال الحوكمة والميكنة والرقمنة، والاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن هذه المنظومة تضم منظومة إدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لعدد (408) مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (450) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، كما وجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.

وأوضح الوزير إنه في ضوء مجهودات وزارة الري في مجال التحول الرقمى فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها ،

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن مجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة»، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

رقمنة وزارة الري

رقمنة وزارة الري

رقمنة وزارة الري