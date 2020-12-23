شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: استمرار حملات إزالة التعديات على المجارى المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للرى بالمحافظات، وذلك في إطار في اطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة وخاصة مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وحماية أملاك وزارة الري.

ووجه الدكتور عبدالعاطى بمواصلة المجهودات المبذولة لحماية أملاك الري من كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

وشدد وزير الري على ضرورة إقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات، مشيراً للأهمية القصوي التي يمثلها تأمين هذه المحطات في تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة، وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات في المجاري المائية.

ولفت «عبدالعاطى» إلى مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود الإيجابي الهام الذي يمثله هذا المشروع حضارياً وبيئياً واقتصادياً ومجتمعياً.

كما وجه وزير الري بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مشيراً لأهمية هذه النظم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع.

كما شدد «عبدالعاطى» على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.