شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر : يجب الاهتمام بالمرأة والمثقفين في الدراما التليفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الورشة التي تعقد حاليا هامة لأنها قبل رمضان بشهور ، وندعو لإنتاج مسلسلات بها قليل من الصور السلبية، وأيضا يجب أن لا نضع صور سيئة للمرأة والأسرة والمجتمع ورجال الدين والمثقفين في الدراما مما يؤثر على المجتمع بشكل عكسي، فضلا عن فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية، لافتا إلى أن الفنان يقود الفكر والرأي ، ولا يصح أن يظهر الفنان في صورة سيئة ، لأنه ملك المجتمع والناس، وليس ملك نفسه، فهناك صور سيئة يظهر بها بعض الفنانين نتيجة لبعض البرامج التي تفعل هذا .

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الدراما المصرية تحت عنوان الدراما المجتمع التأثير بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد.

وشارك في الندوة السيناريست مدحت العدل والفنان إيهاب فهمي، ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام، وصالح الصالحي وكيل المجلس، وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما في المجلس الأعلى للإعلام، والمنتجة مها سليم، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال وأحمد مومود أبو زيد والفنانة وفاء عامر .