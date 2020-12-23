شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأطقم الطبية سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للأطقم الطبية الذين قدموا كل الجهد والعطاء للدفاع عن البشرية في جائحة فيروس كورونا، قائلة: «ننتظر منكم المزيد ونترحم على شهداء الأطقم الطبية الذي سطروا أسمائهم بحروف من نور في تاريخ البشرية».

وشددت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، على أن الإعلام قدم دورا كبيرا خلال الأزمة وكان له دور فعال في التوعية من الفيروس والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، ونقل كافة الفاعليات والنصائح الطبية بكل أمانة وهو ما ساعد مصر في عبور الموجة الأولى.