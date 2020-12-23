شكرا لقرائتكم خبر عن 174 بطاقة تموين جديدة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، ١٧٤ بطاقة تموين ذكية جديدة. وقال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن البطاقات الجديدة تأتى بديلا للبطاقات التالفة والمفقودة والخاصة بالفصل الاجتماعى، وأنه تم تسليم هذه البطاقات إلى المديرية والإدارات التابعة لها تسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.

وأكد أنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسؤولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، وأنه بالفعل تم تسليم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.